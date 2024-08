Sei que ainda temos muito o que fazer no Campeonato Brasileiro para sair de uma vez por todas dessa zona de risco que incomoda a todos nós. Mas é espetacular a virada de chave que o Grêmio conseguiu fazer nos últimos jogos. Já são cinco partidas sem perder, 10 pontos em 12 disputados no Brasileirão, o que nos deixou fora da zona de rebaixamento nas duas últimas rodadas. Além da possibilidade de avançarmos na Copa do Brasil.