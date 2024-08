Primeiro fomos incompetentes em Itaquera, quando tivemos um jogador a mais durante boa parte do jogo. Depois, fomos incompetentes no Couto Pereira, onde com um time descansado não fomos capazes de produzir para fazer um gol nos 90 minutos. E mais incompetentes ainda na disputa de pênaltis, em que desperdiçamos três cobranças. Infelizmente, a eliminação do Grêmio da Copa do Brasil foi justa.