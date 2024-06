Eu confesso para vocês que não tenho palavras para definir o tamanho do orgulho que estou sentindo do Grêmio nesta noite de quarta-feira (29). Passei a semana pensando o que esperar do time depois de tudo o que vivenciamos aqui no Rio Grande do Sul. Ao ver jogadores que estavam em campo hoje, após ficarem na linha de frente pra ajudar quem mais precisava, prometi para mim mesma que teria sensibilidade ao cobrá-los. Afinal, fazia quase um mês que esse time não entrava em campo.