De fundos coloridos elas emergem em fontes gritantes, sempre com o tom imperativo dos slogans, a modo de disfarçar sua falsa profundidade. Redutoras e flavorizadas, as frases motivacionais infiltram-se em diálogos, passam a ser reveladoras da intimidade, volvem cada espaço sentimental numa prateleira de autoajuda de papelaria. É como se tudo fosse regido pela prática sordidez do mundo dos negócios, e assim surgem produtos como: Eu tenho que saber meu valor; É preciso investir na relação; Fique do lado de quem cresce com você.