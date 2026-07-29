Willian já vai tarde

Willian está de saída do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio não quer mais ter Willian com sua camisa 10. Trata-se de uma verdadeira demissão.

O jogador receberá todo dinheiro que tem direito no seu contrato, mas não mais vestirá a camisa do Grêmio. Uma decisão acertada.

A falta de comprometimento deste jogador, seus cortes curtos e laterais sem nenhuma consequência prática determinam seu afastamento. É apenas mais um caso de horror envolvendo o time gremista.

Jogador que fatura quase R$ 2 milhões mensais para pouco entregar em campo. São estes erros que estão colocando o clube numa situação pré-falimentar.

Já vai tarde. Nada acrescentou.