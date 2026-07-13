Vivemos uma grande Copa do Mundo

Não tivemos surpresas nos semifinalistas da Copa do Mundo. Quatro campeões mundiais. Quatro grandes equipes, que conquistaram suas vagas com qualidade, como a França e a Espanha, e com suor, que é o caso de Inglaterra e Argentina.
É uma grande Copa a que estamos vivendo. E terá uma reta final à altura.
Nessa videocoluna, falo da minha expectativa para os últimos jogos do Mundial.
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