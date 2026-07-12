Por que o Grêmio contratou Jovane Cabral

Jovane Cabral durante jogo contra a Argentina. ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jovane Cabral pode ser uma contratação importante para o Grêmio. A direção já deve estar pensando numa reposição para a Gabriel Mec, que pode ser vendido em breve.

Amuzu ameaça com uma renovação de contrato e quer ganhar R$ 1,5 milhão por mês. O Grêmio não paga mais estes salários porque sabe que não pode.

É outra vaga que se abre. Precisa repor com jogadores desta posição.

Os dirigentes gremistas precisam faturar muito dinheiro com urgência, não podem mais fazer renovadores muito altas e também precisam reforçar o time.