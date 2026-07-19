Por que eu acho que a Espanha será campeã da Copa do Mundo

Espanha e Argentina decidem, neste domingo, a final da Copa do Mundo de 2026, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na minha opinião, os espanhóis chegam como favoritos.

O retrospecto da Espanha no torneio, por exemplo, é melhor. A equipe passou com facilidade por grandes adversários.

Sim, sabemos que a Argentina tem Messi. É verdade. Mas a França tinha cinco jogadores de alto nível, e eles não levaram perigo aos espanhóis. Se Mbappé foi neutralizado, por que Messi não pode ser também?

Que vença o melhor. E, para mim, o melhor é a Espanha.