Brasil entra em campo como favorito contra a Noruega no próximo domingo. LARS BARON / GETTY IMAGES,AFP

Devo reconhecer a força ofensiva da Noruega. E tem Haaland, que está entre os melhores centroavantes do mundo, se não for o melhor. Mas não é um time superior. Claro que pode até nos tirar da Copa do Mundo. Mas o Brasil entra em campo como favorito.

O time brasileiro teve dificuldades no primeiro tempo contra o Japão, mas muita coisa está ligada à dificuldade de um passe errado, com o time saindo para o ataque e a defesa fora do lugar. Depois de um bom período jogando muito mal, por nervosismo de alguns atletas, veio o intervalo. Os jogadores se acalmaram, e o segundo tempo foi marcado por um massacre técnico da Seleção Brasileira sobre os japoneses.

Aí aconteceram dois gols, duas bolas na trave e um lance em que o zagueiro tirou a bola em cima da linha. Se jogar o que fez no segundo tempo, com o empenho total dos jogadores, a vitória será brasileira. Nosso time é melhor.

No entanto, será importante que Ancelotti encontre uma forma de proteger os zagueiros. Ali mora o perigo para o time brasileiro. Os noruegueses passaram muito trabalho contra a Costa do Marfim. Deixaram claras deficiências e limites técnicos importantes. Mostraram um time que não é melhor do que o Brasil. Podemos ganhar. Somos favoritos. Sou mais Brasil.