Pintando o campeão da Copa

Eu esperava muito mais da seleção de Marrocos. Tudo ainda como lembrança do que eles fizeram no Catar, surpreendendo o mundo com futebol bem jogado, e pelo que fizeram naquele primeiro jogo contra o Brasil neste Mundial. Até acho, também, que menosprezei o time francês.
Vem conferir o que disse sobre a França no Mundial nessa videocoluna.
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