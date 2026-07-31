Pezzolano apresentou a sua capacidade estratégica contra o Flamengo

Treinador montou uma tática capaz de minimizar as investidas do Flamengo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O jogo da quarta-feira (29) do Inter contra o Flamengo mostrou, de forma muito clara, a capacidade do treinador colorado de montar estratégias de jogo e, com elas, buscar enfrentamentos mais favoráveis contra adversários de maior capacidade técnica.

Eu tremi quando o Eduardo Gabardo informou, na Rádio Gaúcha, o time que entraria em campo para enfrentar o sempre poderoso Flamengo. Um time com poucos marcadores.

Só que a forma de jogar, enfrentando o Flamengo, tirando seus espaços e neutralizando a articulação do adversário, fez com que o Inter conseguisse ser melhor e até terminasse o primeiro tempo vencendo por 1 a 0.

Times com pouca qualidade precisam de treinadores que montem formas de jogar capazes de diminuir a diferença em relação aos adversários. Pezzolano tem conseguido isso, o que pode salvar o Inter do rebaixamento neste ano.