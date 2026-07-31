O que falta para a direção do Grêmio colocar na rua seu treinador?

O Grêmio vive um dos seus piores momentos da história. Duda Fortes / Grupo RBS

O que falta para a direção do Grêmio colocar na rua o treinador Luís Castro? Será que os dirigentes estão esperando o caos total? Um treinador que nada cria, que escala três volantes contra o Bolívar dentro da Arena? Que já foi eliminado da Sula, que deverá ser eliminado pelo Mirassol na semana que vem na Copa do Brasil, ou irão esperar que ele coloque o Grêmio de volta na Série B?

O Grêmio vive um dos seus piores momentos da história. Tem um time cheio de defeitos e um treinador incapaz de fazer algo que melhore o seu futebol. Por que não demitir Castro? Custa caro? Sim, uma fortuna. Um profissional que tem décadas de trabalho e nada ganha. Deve sair.

O Grêmio já botou Felipão, Tite, Mano e outros pra rua. Por que este não pode sair? Pena que a preferência do torcedor seja Renato outra vez. Vai gastar mais alguns milhões com um treinador que já está desgastado e que nada produziu nos seus últimos contratos.

Renato não faz time ruim jogar. O Grêmio está muito perto do caos. Do caos financeiro, do caos esportivo, do caos político. E ainda queriam jogar três competições. O Grêmio que trate de escapar do rebaixamento. Com Renato quase caiu. Mas é o preferido da torcida. A Queki ouviu muitos torcedores depois do jogo na Gaúcha e o nome dele foi o mais citado.