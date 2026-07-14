O olé espanhol surpreendeu todos nós

Olé espanhol. A França pintava como grande favorita. Tem craques em quantidade de atacado, dizíamos nós.
Eu sempre tive que a França seria campeão. Achava a favorita não só para ganhar a Copa do Mundo, como também esmagar a seleção da Espanha que jogava só razoavelmente. Para surpresa de muitos, os espanhóis jogaram muito.
A marcação nos craques franceses foi perfeita. O toque de bola, sempre que possível, foi feito com precisão. Os franceses foram completamente dominados. A Espanha vai com todo mérito para a final da Copa do Mundo.
E foi tão grande a superioridade espanhola que teve pelo menos um momento em que os jogadores trocaram bola por quase três minutos com os jogadores adversários correndo atrás sem tocar na bola.
Enquanto isto nas arquibancadas os torcedores gritavam olé: o grito das touradas que é uma tradição da Espanha. Nunca imaginei que isto pudesse acontecer. A França levou um rodião que gerou até constrangimento.
Para os espanhóis agora é a final que terá adversário conhecido nesta quarta-feira (15) entre Argentina e Inglaterra. Para os franceses só restou pegar o trem ou o avião e voltar para casa. No domingo só poderão assistir a grande final. Nada mais.
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