O Grêmio volta, mas a esperança do torcedor não se renovou

Grêmio está tangenciando a zona de rebaixamento. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio joga na sexta-feira (17) voltando para o Brasileirão contra o Mirassol. Espero que faça uma boa partida e conquiste uma vitória. Mas isto é só meu desejo, nunca minha opinião de que será melhor.

Está começando um período que empresta muita preocupação para os torcedores. Vale para gremistas e colorados. Os dois times estão tangenciando o Z-4.

Se trouxer um empate já considero um grande resultado. Todo ponto conquistado deve ser festejado pelos nossos dois grandes clubes que não conseguem mais formar grandes times. Viveremos um segundo semestre de grandes emoções. Quem viver verá.