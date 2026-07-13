O Grêmio está voltando

Antes mesmo do fim da Copa, o Grêmio volta a jogar, nesta sexta-feira (17), pelo Brasileirão. O jogo contra o Mirassol, fora de casa, exigirá muita atenção do time de Luís Castro.

O Grêmio não pode se dar ao luxo de perder pontos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Posição muito baixa para um time com o tamanho do Tricolor.

Falo mais sobre isso nesta videocoluna.

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