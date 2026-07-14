O grande jogo desta Copa do Mundo

Ocorre nesta terça-feira (14) o jogo mais aguardado desta Copa do Mundo. Infelizmente não envolve o Brasil, mas dois dos principais elencos deste Mundial.

Espanha e França jogam a partir das 16h valendo pela primeira semifinal da competição. Os franceses jogaram mais até aqui, mas os espanhóis costumam complicar.

Quem avançar, aposta que tem grandes chances de ser campeão no domingo. Passe Inglaterra ou Argentina do confronto de quarta-feira (15).

Falo mais nessa videocoluna.

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