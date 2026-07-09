O futebol brasileiro está nas mão de quem não sabe nada de futebol

Samir Xaud é o atual presidente da CBF. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Chico Mendes é o homem que manda na CBF. Foi ele quem escolheu o presidente Samir Xaud. São duas figuras desconhecidas no futebol brasileiro.

Se passarem na nossa frente ignoramos, pois não sabemos quem é. Chico Mendes é filho e sócio de Gilmar Mendes, o discutido membro do STF. Eles terão a responsabilidade de montar a estrutura do futebol brasileiro para a próxima Copa do Mundo.

O povo brasileiro quer o hexa campeonato. Mas eu pergunto: o que estes senhores conhecem de futebol? Quando eles fora vistos nos estádios, ou quando dirigiram clubes ou entidades ? O pai do Samir foi presidente da Federação de Roraima. Nada mais. E estamos nas mãos deles para buscar recuperação do futebol brasileiro.

Já estão marcados dois amistosos para a data fifa de novembro. O adversário será o mesmo: a seleção australiana. E depois vamos para os jogos das eliminatórias jogando contra adversários medíocres e só a Argentina testa nossos jogadores.

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Já estou sentindo mais um fracasso pela frente. Não temos gente do ramo para gerenciar nosso futebol. Tudo ficará nas mãos de Carlo Ancelloti, que acaba de nos apresentar uma seleção que nada melhorou desde que chegou a ponto de jogar retrancado contra a Noruega. Que Deus nos ajude.