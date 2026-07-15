O fator que pode fazer a diferença em Inglaterra x Argentina

Messi é o grande líder da seleção argentina. Odd Andersen / AFP

Não é fácil prever qualquer coisa no jogo desta quarta (15) que irá apontar o outro finalista desta Copa do Mundo.

Tudo pode acontecer. Creio que o time mais habilitado fisicamente é a Inglaterra. Jogaram apenas uma prorrogação.

Os argentinos enfrentaram duas e tiveram que ser heroicos para eliminar times que pareciam fracos e que seriam batidos com facilidade.

Isto pode trazer consequências ruins para os companheiros de Messi. Mas a gente sabe que eles lutam muito, que se entregam ao jogo com muito foco e determinação.

Os times são equivalentes em qualidade. Messi pode fazer diferença ainda que esteja trotando em campo. Mesmo assim, ele é genial. Tem tudo para ser um grande jogo, mas eu não tenho favorito. Repito: pode dar qualquer coisa.