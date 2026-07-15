Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Semifinal
Opinião

O fator que pode fazer a diferença em Inglaterra x Argentina

Tem tudo pra ser uma ótimo duelo, mas eu não consigo apostar em um favorito

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS