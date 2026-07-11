Nunca vi a dupla Gre-Nal em uma situação tão desesperadora

Faltam poucos dias para Inter e Grêmio retornaram ao Campeonato Brasileiro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Brasileirão está por voltar. Faltam poucos dias para o Grêmio enfrentar o Mirassol. O Inter também vem em seguida.

Aqui nos Estados Unidos comando o Sala Redação que recebe os repórteres e setoristas trazendo informações da dupla Gre-Nal.

Confesso que fico deprimido ao ouvir que os dois clubes não conseguem contratar reforços para elencos que ainda têm muitas carências, tanto entre os titulares quanto entre os reservas.

Confesso também meu temor quanto a possibilidade de rebaixamento de um deles ou até dos dois.

Não é vitimismo. É realismo. Nunca vi a dupla Gre-Nal estar numa situação tão desesperadora do ponto de vista técnico, de formação de time. Estamos vivendo a dura realidade de clubes que ultrapassaram dívidas de um bilhão.