Kannemann tem de ver os jogos do Grêmio da arquibancada

Kannemann foi muito mal contra o Fluminense. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Bem que Kannemann tentou entregar o jogo. Deve ter visto o jogo do Inter, quando os zagueiros do rival entregaram a partida. Começou com um pênalti cometido de forma infantil e que resultou no gol do Fluminense, marcado pelo Hulk. Depois um recuo de bola em que Grando teve que salvar.

O Grêmio jogou muito mais do que o Fluminense. Fábio fez diversos milagrosas, até que Diego Caito marcou um golaço e deu o cartão de visitas de que o Tricolor achou um lateral.

Veio o ponto e a interrupção da sequência de derrotas. É um ponto que pode ser salvador lá na frente. O time jogou bem, mas Kannemann tem de assistir aos jogos da arquibancada.

Seus grandes momentos ficaram como história. Ele não pode jogar mais. Escale qualquer outro menos Kannemann.