Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

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Opinião

Jogos difíceis não podem desmotivar o Inter

Confrontos com Palmeiras e Flamengo valem menos do que duelos diretos contra rivais da parte baixa da tabela

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