Jogos difíceis não podem desmotivar o Inter

Colorado de Pezzolano precisa da ajuda de seu torcedor. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter tem, nesta semana, dois desafios complicados pela frente. No entanto, o torcedor colorado não deve se desanimar caso o time saia derrotado nesses confrontos.

O motivo é simples: os adversários, Palmeiras e Flamengo, brigam pelo título. Já o campeonato do Inter é outro — garantir a permanência na Série A.

O que importa de verdade é vencer os times que também lutam para escapar do rebaixamento. Especialmente no Beira-Rio, não se pode desperdiçar pontos diante de adversários tecnicamente limitados.

Por isso, a participação do torcedor é fundamental. Lotar o Beira-Rio e incentivar os 90 minutos faz diferença.

Perder para os líderes não compromete tanto a pontuação desejada. Já os confrontos diretos contra equipes na parte baixa da tabela valem, na prática, seis pontos. É hora de a torcida colorada ajudar.