Félix Torres cometeu o erro que ocasionou o último gol do Athletico-PR. Ricardo Duarte / Inter

O Inter poderia até ter saído com a vitória na noite de sábado (25), contra o Athlético-PR. Enfrentou bem os paranaenses, criou muitas situações de gols. Verdade que o adversário também as teve.

O problema é que os gols do Athletico surgiram muito menos por mérito de seus atacantes e muito mais por erros infantis, verdadeiras entregadas dos zagueiros colorados.

O treinador, neste caso, tem pouca ou nenhuma culpa. Estes zagueiros que entregam são contratações da diretoria. O treinador os escala porque são os que tem.

Pezzolano busca colocar três zagueiros na tentativa de tornar o sistema defensivo mais competente. Mas já deve ter se dado conta de que quanto mais zagueiros colocar, maiores serão os erros.

A situação colorada se complica a cada derrota. O fantasma da Série B já alugou apartamento dentro do Beira-Rio. Ele precisa ser corrido de lá.

Perder ou entregar? O Inter mais entrega do que perde seus jogos.

Futuro

Nesta semana, o Inter joga contra o Flamengo e contra o Palmeiras. A lógica manda dizer que deve perder os dois jogos e cair para o Z-4, a linha do rebaixamento.

Mas não é isto que mais me preocupa. Quase todos terão essas derrotas nas suas campanhas. Quero ver o Inter ganhar da Chape, do Santos, do Vasco e de outro times que são tão ruins como o Colorado. É contra estes que terá que ter campanha de 60% de aproveitamento, e aí está tudo salvo, ou seja, não cairá para a Série B.