Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Frustração
Opinião

Inter jogou para ganhar do Flamengo

Empate precisa ser valorizado: a maioria dos seus concorrentes no Brasileirão não pontuará contra os cariocas

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Pedro Ernesto Denardin

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