Inter jogou para ganhar do Flamengo

Equipes ficaram no 1 a 1 no Beira-Rio. Renan Mattos / Grupo RBS

O Inter estava visitando uma vitória espetacular contra o Flamengo e suas importantes consequências — como ganhar um jogo, o que não acontece nos últimos cinco, somar três pontos e ficar longe do Z-4. Só que o Flamengo empatou o jogo.

Com isto, o Inter continua sem ganhar, perde dois pontos que estavam chegando e fica um forte ar de frustração aos torcedores colorados. Mas, antes do jogo, se eu apresentasse os papéis propondo um empate, milhões teriam assinado.

Não posso deixar de valorizar este ponto ganho. A situação continua delicada, mas é importante lembrar que é um ponto contra o Flamengo. A maioria dos seus concorrentes não pontuará contra este grande time recheado de craques. Agora, é ganhar dos que estão lá em baixo. Cada jogo valerá seis pontos.