Inter busca um milagre contra o Flamengo

O jogo desta quarta (29) mostra o Inter em grande inferioridade em relação ao Flamengo. O Inter defende mal e ataca pior ainda. Até tem criado situações para marcar gols que são, invariavelmente, desperdiçadas.
O Flamengo chega para este jogo vindo de empate com o São Paulo. Para seguir perseguindo o Palmeiras em busca do título, precisa vencer.
O treinador colorado promete jogo defensivo, o que é muito prudente. Serão dois zagueiros e três volantes. Se der para atacar, melhor. Mas, se não der, fica postado em função defensiva.
Deve jogar por uma bola e, se isto acontecer, com o time defendendo bem, pode vir o milagre da vitória. Não é fácil, o grande favorito é o Flamengo, mas o futebol pode entregar surpresas.
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