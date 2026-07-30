Grêmio tem missão desafiadora contra um adversário fraco

Grêmio perdeu na partida de ida por 3 a 2 e vai decidir a vida na Sul-Americana nesta quinta-feira (30). Lucas Uebel / Gremio.net

Tendo escapado por obra de seu goleiro, que fez grandes defesas em La Paz, o Grêmio desceu a montanha boliviana muito vivo.

Eu tenho muita preocupação com o fato de o clube jogar três competições e correr risco de rebaixamento. Só que agora precisa ganhar, com diferença mínima de dois gols, e continuar na Sul-Americana.

A torcida clama por vitórias, e tem boa chance de comemorar uma nesta noite de quinta-feira (30). O adversário é muito fraco. Alguns jogadores serão poupados e o time será diferente.

Continuo entendendo que toda preferência deve estar escancarada para o Brasileirão e continuar nele. O Grêmio não pode perder para o esgotamento físico de seus jogadores.

O grupo é grande, mas o desgaste de jogar três competições ao mesmo tempo traz para os jogadores cansaço físico e mental. Mas é o que tem.