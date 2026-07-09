Gigantes carregam favoritismo, mas a Copa ainda pode reservar surpresas

Argentina conquistou uma classificação épica. ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A França pega Marrocos. É claro que os franceses têm mais time, mais jogadores de qualidade. Ainda assim, não será jogo jogado. O crescimento do futebol marroquino chama a atenção. Eles já conseguem imprimir um futebol de muita qualidade.

A Argentina tem uma parada menos complicada. Os suíços estão alguns patamares abaixo. Penso que Messi e companheiros estão muito próximos de uma vaga nas semifinais.

Mesmo favoritismo tem a Espanha, que joga contra a Bélgica. Os espanhóis ainda não jogaram tudo que sabem e mesmo assim sequer sofreram gols.

Um jogo para ver com atenção é entre Noruega e Inglaterra. As duas seleções chegaram às quartas de final em partidas históricas. Os ingleses eliminaram os mexicanos dentro do Estádio Azteca, um dos mais importantes templos do futebol mundial. Eram 100 mil pessoas torcendo contra o o time inglês durante boa parte do jogo.