Futebol tem coisas surpreendentes. O que nos reservam Argentina e Inglaterra?

A Espanha jogou muita bola na terça-feira (14). E, mesmo tendo menos craques do que a França, conseguiu avançar à final da Copa do Mundo.
A marcação espanhola anulou os craques adversários e, por isso, surpreendeu o mundo. Com merecimento.
Nesta quarta-feira (15), não me arrisco a prever resultado. Inglaterra e Argentina tem craques, estão desgastadas e, coletivamente, já mostraram deficiências. O duelo será às 16h.
Falo mais sobre isso nessa videocoluna.
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