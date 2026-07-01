Fiquemos tranquilos: Seleção Brasileira não sentirá falta do meio-campista lesionado

Nas oitavas de final, o Brasil terá um adversário mais complicado do que foi o Japão na fase anterior. A Noruega tem jogadores de alta classe, como o artilheiro Haaland.

Para esse jogo, o técnico Carlo Ancelotti terá de fazer uma alteração no meio-campo. Isso porque Lucas Paquetá sofreu lesão muscular e dificilmente voltará a atuar na competição.

Quem entrará no lugar dele? Ainda não sabemos. Mas o que aposto é que o time ficará melhor.

Falo mais sobre isso na videocoluna.

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