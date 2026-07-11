Em duelo de artilheiros, o favoritismo não pesa para nenhum lado

Harry Kane e Erling Haaland se enfrentam na busca pela classificação para as semifinais. Angela WEISS and Odd ANDERSEN / AFP

Um sábado (11) para grandes emoções. A Noruega encara a Inglaterra. Sem favoritismo de ninguém. Os dois times tem forças semelhantes. Jogam pesadamente e tem os dois maiores centroavantes do mundo neste momento.

Kane representa os ingleses. Cabe a Haaland faz valer os gols da Noruega que, além de tudo isto, faz o maior espetáculo com seus tambores e seus remadores nos entregando um show popular maravilhoso.

Depois tem a Argentina contra a Suíça. Aposto nos argentinos que tem time melhor e tem o diferencial fabuloso que é Messi. Faz uma diferença absurda. É uma grande quartas de final.