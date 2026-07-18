Direção do Grêmio precisa se mexer para evitar o rebaixamento

Grêmio está a caminho da Série B. Rapha Marques / Grêmio FBPA

O Grêmio perdeu novamente. Treinou bom tempo e voltou pior. O time sofre de passividade crítica. Terminou o primeiro turno com 21 pontos ganhos. Campanha de rebaixamento. E, se está pior do que antes da parada, encaminha a possibilidade de ser rebaixado para a Série B. Passiva também está a direção. Todos os dirigentes dizem enfaticamente que o treinador não será demitido.

Os dirigentes atuais criticam a direção anterior, mas fizeram um contrato de dois anos com um treinador que em 30 anos ganhou apenas um título. Não era para ser contratado. É ruim e apenas repete sua trajetória profissional.

O Grêmio está metido num buraco escuro e profundo. Deve muito e o time não responde. Fez quatro jogos contra o Mirasol e perdeu todos. Tem 13% de aproveitamento fora de casa. Uma campanha ridícula.

A gestão Guerra foi péssima e parece que a atual quer fazer parecido. Luís Castro só aparece no dia 5, quando recebe seu milionário salário. Mas a direção cruza os braços e o mantém no cargo. Teve um bom tempo para treinar e o time piora.

Do jeito que está, o fim de ano será de muita tristeza. Repito: o buraco é fundo e nele está uma escuridão que parece não ter fim.