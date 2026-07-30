Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Saídas
Opinião

Chegou a vez do Grêmio negociar com Willian e Marcos Rocha

Os dois não conseguem mais jogar. Terminou a força e a capacidade física

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS