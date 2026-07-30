Chegou a vez do Grêmio negociar com Willian e Marcos Rocha

Juntos, os atletas custariam cerca de R$ 18 milhões até o final do ano aos cofres do Grêmio. Montagem com fotos de: Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio já conseguiu negociar mais de 25 jogadores. Com isto, diminuiu o tamanho da dívida gigantesca e empurrou pagamentos importantes para o futuro.

Agora chegou a vez de negociar com Willian e Marcos Rocha. Juntos, eles custariam cerca de R$ 18 milhões até o final do ano, um dinheiro que o clube não tem. Entre não pagar por falta de dinheiro ou negociar e empurrar os pagamentos, o clube optou pela segunda opção.

Acho que será bom para todos. Eles não conseguem mais jogar. Terminou a força e a capacidade física. Se encaminham para o final de carreira.

As negociações profundas estão em andamento e poderemos ter notícias importantes em breve. Bom salientar que ambos são pessoas de bem, com os quais a diretoria tem relacionamento amável e maduro.