Brasil nunca esteve entre os melhores desta Copa

Seleção é muito limitada e o treinador não trouxe nada de novo. Odd ANDERSEN / AFP

Deu a lógica na Copa do Mundo. Só estão classificadas para as semifinais seleções que já ganharam o Mundial.

No Brasil, também não teve nenhuma surpresa. O time é muito limitado e seu treinador não trouxe nada de novo, ou uma melhora sequer. Chegamos onde podíamos chegar e foi o que deu.

Agora, temos uma semana de grandes jogos. Vamos curtir este final de Copa do Mundo!

O fracasso de Ancelotti

O treinador mais bem pago da Copa e do Mundo fracassou. Seu jeito de jogar não deu em nada. A Seleção Brasileira continua a mesma.

Não se sabe qual é o esquema que o treinador quer e muito menos as escalações antes de elas serem divulgadas oficialmente.

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E no campo um futebol podre, ausência de um protagonista e outros defeitos inerentes a times mal treinados. Não fizemos por merecer nada melhor.