Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Final de campeões
Opinião

Brasil nunca esteve entre os melhores desta Copa

Reta final do Mundial tem grandes equipes e terá grandes jogos

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Pedro Ernesto Denardin

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