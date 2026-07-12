Brasil nunca esteve entre os melhores desta Copa

Deu a lógica na Copa do Mundo. Só estão classificadas para as semifinais seleções que já ganharam o Mundial.
No Brasil, também não teve nenhuma surpresa. O time é muito limitado e seu treinador não trouxe nada de novo, ou uma melhora sequer. Chegamos onde podíamos chegar e foi o que deu.
Agora, temos uma semana de grandes jogos. Vamos curtir este final de Copa do Mundo!
O fracasso de Ancelotti
O treinador mais bem pago da Copa e do Mundo fracassou. Seu jeito de jogar não deu em nada. A Seleção Brasileira continua a mesma.
Não se sabe qual é o esquema que o treinador quer e muito menos as escalações antes de elas serem divulgadas oficialmente.
E no campo um futebol podre, ausência de um protagonista e outros defeitos inerentes a times mal treinados. Não fizemos por merecer nada melhor.
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