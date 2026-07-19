A situação do Grêmio é extremamente preocupante

Tudo está se encaminhando para o pior. O Grêmio fechou o primeiro turno do Brasileirão com 21 pontos e, se repetir essa campanha no returno, possivelmente será rebaixado. E, para piorar, o time ainda perdeu jogadores para a sequência da competição, como Arthur e Viery.

A derrota para o Mirassol escancarou ainda mais os problemas. Aquela ideia de alma castelhana não existe mais. Estou muito preocupado. O Grêmio vai precisar fazer 23 ou 24 pontos no segundo turno, e não sei se terá capacidade para isso.