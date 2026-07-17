A minha aposta para a decisão entre Espanha e Argentina

Vou apostar. O campeão do mundo será o time espanhol. Eu sei que muita gente aposta na Argentina, depois de algumas vitórias heroicas. Só que as essas chegaram com deficiência técnica dos adversários.

Teve desespero contra Cabo Verde, precisou de uma epopeia para eliminar o Egito. Ninguém teve tantos oponentes inexpressivos como a seleção do Messi.

Até a vitória sobre a Inglaterra se deu muito mais pelo treinador adversário do que por eles. O time inglês recuou e a vitória veio por Messi e pelo volume de ataques feitos durante toda segunda etapa.

Só que agora terão de enfrentar o time mais competente. Enquanto os argentinos sofriam para eliminar o Egito os espanhóis faziam 2 a 0 na França sem deixar a equipe francesa se movimentar em campo.

Claro que retrospecto não é tudo. Mas tem muita diferença. Só um gol foi feito na Espanha. Agora os argentinos têm adversário. Os espanhóis valorizam a posse de bola e as triangulações. Eles têm tudo para ganhar o mundo.