Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

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A minha aposta para a decisão entre Espanha e Argentina

Tenho muita expectativa em relação ao jogo de domingo

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