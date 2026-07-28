A grande mancada da direção do Inter

Victor Gabriel foi condenado em julgamento no STJD. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

O Inter não para de fazer coisas que só deixam o torcedor menos animado e ainda envergonhado. O áudio colocado na defesa do jogador Vitor Gabriel era fruto de um perfil de paródias.

Isto tem repercussão nacional como uma grande mancada. Outra vez.

E lamento que ninguém da direção colorada apareça para pedir desculpas ao torcedor envergonhado por tantas mancadas. O STJD puniu exemplarmente o jogador colorado que fraturou a perna do adversário.