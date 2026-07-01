A Copa do Mundo está decidida

Michael Olise é um dos destaque deste Mundial pela França. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A França ganhará esta Copa do Mundo. Está é uma conclusão que reforço a cada jogo dos franceses. Nenhuma seleção apresentou futebol parecido. Eles sobram. Com Dembélé, com Mbappé, com Olise e outros menos citados, mas sempre jogadores monumentais.

Claro que é uma afirmação de muitos riscos, mas sempre respeitando que em futebol tudo pode acontecer, não vejo equipe semelhante ao time francês.

Amassaram a Suécia na terça-feira. Não tomaram conhecimento do adversário. Jogaram leves e soltos que produziram uma goleada. A única possibilidade de jogarmos contra eles é ir para a final. Os franceses estarão lá. E nós?