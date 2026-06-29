Seleção mereceu a vitória, mas deixou interrogações para a sequência da Copa do Mundo

A Seleção enfrentou uma seleção mais qualificada e tomou um susto. RONALDO SCHEMIDT / AFP

A Seleção Brasileira conseguiu, com muito trabalho, a sua classificação para as oitavas de final. Para o meu gosto, jogou muito pouco. O primeiro tempo, então, foi horrível. Tomou um gol em que Danilo errou ao entregar a bola para o adversário, Casemiro foi facilmente driblado, ninguém veio em seu socorro e Alisson estava adiantado e falhou no gol. Um porre de incompetência. Depois, foi dominado pelos japoneses até o final desta primeira etapa.

Claro que deveria voltar do vestiário com muita pressão para cima de um adversário que preferia se cuidar defensivamente. E foi o que aconteceu. Gols e bolas na trave. Muita pressão, mas com uma incompetência animal de seus zagueiros quando tinham que apoiar o ataque.

Abusaram de passes laterais que não deixaram nenhuma consequência importante e decisiva. Claro que a nossa seleção mereceu a vitória. Poderia ter feito mais gols, mas deixou interrogações importantes para a sequência da Copa do Mundo.

Destaques

Rayan está sendo um jogador diferenciado. As bolas nos seus pés acabam em chutes, cruzamentos, tudo o que se espera de um atacante. O outro destaque, este mais esperado, é Vini Jr. Ele está repetindo na Seleção o que faz no Real Madrid.

Nesta segunda-feira (29), não fez gol, mas chamou o jogo, infernizou os japoneses e ainda meteu uma bola no poste. Bruno Guimarães está se tornando o jogador das assistências. O que me preocupa é a falta de uma qualidade mais diferenciada de zagueiros e laterais.

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