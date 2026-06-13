Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Videocoluna
Opinião

Se os cascudos não resolverem, eu tenho uma ideia, Ancelotti!

Brasil estreia na Copa do Mundo neste sábado, contra Marrocos, às 19h

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS