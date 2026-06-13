Se os cascudos não resolverem, eu tenho uma ideia, Ancelotti!

Finalmente a bola vai rolar para o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Neste sábado, às 19h, vamos encarar o Marrocos, o principal adversário da primeira fase.

Não estou entre os mais otimistas, mas torço muito pelo Hexa. Pelas informações dos nossos repórteres que cobrem a Seleção – Eduardo Gabardo, Rodrigo Oliveira e Rafael Diverio, o Brasil vai com cascudos como titulares.