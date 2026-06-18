O treinador do Brasil parece perdido

MAURO PIMENTEL / AFP

Ancelloti fez cinco alterações no time brasileiro no treino desta quarta. Não gostei. Sei que mudanças são necessárias depois do que se viu no jogo de estreia. Mas, cuidado. Gabriel Magalhães não deve perder sua posição. É um bom zagueiro e está jogando bem. Já Martinelli não deve acrescentar muito.

Tem Endrick, tem Rayan e tem Danilo Santos. São três jovens com muita força que podem entregar muita qualidade, força e velocidade. Neles eu vejo diferenças importantes. Me parece que o treinador brasileiro está meio perdido não sabendo avaliar com clareza os melhores jogadores.

Ancelotti está aprendendo a treinar um time que tem menos qualidade. Claro que deve ganhar do Haiti. Seria o óbvio. Mas a Copa do Mundo remete a dificuldades muito mais importantes.