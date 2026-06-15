O que mudou na Seleção Brasileira foi apenas o preço

Ancelotti precisa tirar mais do Brasil. Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Nada mudou. A milionária contratação de Ancelotti só mudou o preço em relação ao que fizeram anteriormente Fernando Diniz e Dorival Júnior.

A Seleção Brasileira não tem processo coletivo. Marca mal e não acontece ofensivamente. Jogadores que brilham nos seus clubes somem na Seleção.

Raphinha não existe no ataque brasileiro. Vini Jr. tem poucos lampejos pessoais. Ainda bem que nos salvou contra Marrocos. Poderia ser pior.

O meio campo carrega jogadores ultrapassados como Casemiro. Perdeu a velocidade e não pode ser titular. Inventou Igor Thiago e este não viu a bola. Parte por culpa dele, mas na outra parte por falta de bolas s ele endereçaras.

Precisamos de um trabalho mais efetivo do treinador. A Seleção Brasileira pode muito mais, mas até agora não recebeu uma contribuição efetiva daquele que a gente imaginava ser o nosso craque.

Do jeito que está nosso caminho neste Mundial será muito abreviado. Até este momento o que mudou na Seleção Brasileira foi o preço para contratar o treinador. O resto permanece com a mesmice anterior.

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