Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Crise sem fim
Opinião

O que fez Antonio Dutra Júnior deixar o Grêmio

É claro que não foram os problemas particulares que o tiraram do Tricolor

Pedro Ernesto Denardin

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