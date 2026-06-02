O que fez Antonio Dutra Júnior deixar o Grêmio

Antonio Dutra deixou um importante legado no Grêmio Duda Fortes / Agencia RBS

Antonio Dutra tem uma empresa bem administrada, com recursos naturais com ou sem a presença dele. Tem uma família estruturada e mora numa bela casa. Claro que não são problemas particulares que o tiraram do Grêmio. E isto deve preocupar os gremistas.

Vamos ver algumas possibilidades: ele tentou dar ao Grêmio um time de qualidade e não conseguiu. Ou ele imaginou ter contratado um grande treinador, o que também não confirmou. Ele pode ter se arrependido das contratações que fez. Porém, a pior hipótese é se ele deixou o cargo por não ver luz no fim do túnel.

Os problemas que cercam o Grêmio são muitos. A dívida é, tecnicamente, impagável. Talvez ele tenha se dado conta da dificuldade que é sair deste buraco financeiro e montar um time.

Seja qual for a razão, a leitura que o dirigente fez dá mostras da crise que parece não ter fim. Devemos torcer para que o Grêmio encontre soluções para diminuir a crise e buscar reforços na janela de transferências.

Bons frutos

Dutra deixou resultados importantes. Ele fez nove jogadores da base subirem, e o treinador colocou quase todos para jogar. Alguns já são afirmações. Outros serão logo adiante.

Em breve, o Grêmio venderá dois jogadores e ainda terá outros sete para colocar no time principal. Este é o grande legado deixado por Antonio Dutra.