O que a lesão de Neymar pode nos ensinar 

Neymar foi diagnosticado com uma lesão grau dois na panturrilha. Raul Baretta / Santos,Divulgação

Neymar viajou com a Seleção Brasileira, mas ainda deverá permanecer por cerca de dez dias em tratamento intensivo. Ele rasgou um pedaço do músculo da panturrilha, uma lesão importante. Diante desse quadro, cresce a dúvida se ele estará pronto para jogar.

Eu só vejo essa possibilidade nas oitavas de final, no mês de julho. Na terça-feira (2), surgiu a informação que Arrascaeta também pode ficar fora da Copa do Mundo pela mesma razão: rasgou a panturrilha.

A frequência de lesões musculares me remete a uma dúvida: será que os preparadores físicos não estão exigindo mais do que a musculatura dos atletas permite? Tem lesão de panturrilha por atacado. Acho que vale um bom debate.