O grande exemplo dado por Cabo Verde para o mundo do futebol

Há dois modos de olhar para o jogo Espanha 0x0 Cabo Verde na rodada de estreia do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

O mais óbvio é criticar os espanhóis, favoritos ao título. Não jogaram nada, faltou repertório, enfim, deram vexame.

Mas gostaria também de ressaltar o trabalho de Cabo Verde. Em sua primeira partida na história das Copas, mostraram muito mais do que bom futebol e grandes defesas do goleiro Vozinha.

É sobre isso que trato a videocoluna de hoje.