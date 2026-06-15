O grande exemplo dado por Cabo Verde para o mundo do futebol

Há dois modos de olhar para o jogo Espanha 0x0 Cabo Verde na rodada de estreia do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.
O mais óbvio é criticar os espanhóis, favoritos ao título. Não jogaram nada, faltou repertório, enfim, deram vexame.
Mas gostaria também de ressaltar o trabalho de Cabo Verde. Em sua primeira partida na história das Copas, mostraram muito mais do que bom futebol e grandes defesas do goleiro Vozinha.
É sobre isso que trato a videocoluna de hoje.
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