O futebol não tolera soberba, e a Copa do Mundo, muito menos

A Espanha era apontada como uma das grandes forças desta Copa do Mundo. Todos estavam esperando uma goleada. Foi empate.
Muita posse de bola, alguns lances importantes ofensivos e muitos toques laterais. O goleiro Vozinha foi o grande nome deste jogo. Acontece no futebol.
Jogadores espanhóis entrando em campo e imaginando que o jogo estava ganho. No outro lado, jogadores que levavam sua seleção para a Copa do Mundo pela primeira vez e lutando para fazerem história.
Soberba em futebol é sinônimo de suicídio. E até poderia ter acontecido vitória de Cabo Verde. Teve chances para isto.
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