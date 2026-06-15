Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Surpresa
Opinião

O futebol não tolera soberba, e a Copa do Mundo, muito menos

Espanha achou que ganharia com certa facilidade do Cabo Verde, mas foi surpreendida

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS