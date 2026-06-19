Nem todos merecem uma segunda chance na Seleção, professor! 

Fiquei preocupado com a última entrevista do Carlo Ancelotti, dada na véspera do segundo jogo da Seleção nessa Copa do Mundo. Nessa sexta-feira (19), às 21h30min, teremos o Haiti pela frente.
Pelo visto, o treinador italiano não fará mudanças drásticas na escalação. Ainda que o adversário não tenha prestígio no cenário futebolístico, é fundamental termos efetividade.
Eu faria mudanças no time. Sobre isso, comento na videocoluna de hoje.
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