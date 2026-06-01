Não será surpresa para mim se Grêmio e Inter acabarem rebaixados

Castro e Pezzolano não conseguem fazer seus times renderem. Duda Fortes / Agencia RBS

Está difícil escolher quem foi pior. O Grêmio, que levou 3 a 1 em seu estádio, com 42 mil torcedores apoiando o time. Ou se foi o Internacional, que levou 3 a 1 do Bragantino. Ambos margeiam o limite de entrar no Z-4, com campanhas medíocres, sem brilho, sem grandes jogos e com pequenos vexames, como se pôde ver nesse final de semana.

Os dois clubes precisam parar para pensar. Estão repetindo campanhas ruins, estão repetindo riscos de rebaixamento e não será surpresa para mim se um, ou até os dois, conseguirem a façanha de serem rebaixados, com prejuízos financeiros inimagináveis, além de prejuízos de imagem e tantos outros.

Claro que eu sei que é difícil consertar tudo o que se apresenta diante de uma divida de um R$ 1 bilhão em cada caso. Temos pelo futuro de nossos clubes.

Agora são 50 dias pela frente de tempo de treinamentos. Tem a janela de contratações, mas eu duvido que possamos ver melhoras porque nem um nem outro tem dinheiro para ousar em contratações. Aliás, tudo que eu não quero são contratações de jogadores que nada acrescentam tecnicamente e custam fortunas. Isto tem sido repetido dos dois lados.

Discurso presidencial

O Internacional está chegando ao final do ciclo de Alessandro Barcellos. Foram longos seis anos com quase nenhuma vitória e uma repetição incrível de fracassos. Com Barcellos, a divida do clube colorado aumentou significativamente, e ele sairá sem deixar dinheiro para o próximo presidente e com um time carente. E mais, sem jogadores na base para qualificar o time principal.

No Grêmio tem a nova gestão de Odorico Roman. Este dirigente goza de muita credibilidade, mas também concordou com caras contratações sem que estas lhe dessem retornos. Tem uma folha de pagamento que custa os olhos da cara e ainda precisa nesta janela tirar mais jogadores, mesmo que no começo do ano tenha feito um grande trabalho negociando com jogadores que saíram e escapando do pagamento de R$ 50 milhões.