Mudei minha expectativa sobre Brasil x Noruega

Conhecemos nesta terça-feira (30) nosso próximo adversário Copa do Mundo de 2026. Será a Noruega a o rival brasileiro nas oitavas de final. O time europeu derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1.

Mas a atuação norueguesa ficou abaixo da expectativa. E isso é uma boa notícias para o Brasil.

Diante disso, mudei bastante minha opinião a respeito de como deverá ser o confronto do próximo domingo, às 17h, em Nova Jersey, valendo vaga nas quartas de final.

Falo mais sobre o próximo duelo brasileiro nessa videocoluna.

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