Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

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Mudei minha expectativa sobre Brasil x Noruega

Confronto pelas oitavas de final será no próximo domingo, às 17h

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