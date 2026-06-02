Grêmio e Inter precisam voltar ao modelo de antigamente

Grêmio e Inter estão nas proximidades da zona de rebaixamento. Ricardo Duarte / Inter

Ficamos para trás. Nosso futebol está muito abaixo de tantas outras federações. Perdemos por muito tempo a formação de jogadores. O Grêmio começa a se recuperar, e estes jovens poderão apagar incêndios que se avolumam dentro e fora do campo. O Inter nem isto tem, e parece ter uma situação ainda mais desesperadora.

Lembra do Inter de 1979? Tinha Falcão, Batista, Escurinho, Jair entre outros.

Mais recentemente o Grêmio de 2017 tinha Arthur, Cebolinha, Luan e outros. Todos estes decisivos. Vendeu estes jogadores. Faturou R$ 700 milhões e depois gastou com veteranos e no fim de carreira. Teve um ano que quatro jogadores do Grêmio se aposentaram no mesmo tempo.

Temos de voltar ao modelo anterior, o que sabidamente dá certo. Estamos longe daqueles times que nos encantaram e ganharam tudo. Hoje lutamos contra o rebaixamento. E só. Até quando?