Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Ficamos para trás
Opinião

Grêmio e Inter precisam voltar ao modelo de antigamente

Não podemos mais aceitar que os nossos times lutem na parte de baixo da tabela

Zero Hora

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