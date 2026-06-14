Estreia do Brasil na Copa foi um filme de terror

Vini Jr. marcou gol em uma jogada puramente individual. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Quem imaginava ver uma seleção bem treinada, com jogadas e muita criatividade, ficou decepcionado. A Seleção Brasileira jogou menos do que qualquer um poderia imaginar contra o Marrocos, neste sábado (13).

O primeiro tempo foi uma calamidade técnica. A Seleção só não ficou atrás porque Vini Jr. marcou um gol em uma jogada puramente individual. Mesmo com o amplo domínio dos marroquinos, só não fomos goleados por falhas dos próprios adversários.

Eles não souberam transformar em gols a vantagem que construíram ao longo da partida. Por pouco, não saímos com uma derrota vexatória. Ficou a decepção e a expectativa de que Ancelotti consiga promover mudanças capazes de transformar uma seleção que, até aqui, produz muito pouco.

Para alimentar qualquer esperança, será preciso mudar muita coisa. O que vimos foi um verdadeiro filme de terror, com chances desperdiçadas, que os brasileiros foram obrigados a assistir. Merecemos mais, queremos mais e sabemos que podemos entregar muito mais.

Até agora, Ancelotti não acrescentou nada

Você pode concluir que nossos jogadores não são qualificados. De certa forma, com razão. Mas, em sua maioria, eles atuam em clubes de ligas importantes do futebol mundial.

Mesmo com eles, treinadores como Dorival Júnior não conseguiram resultados. E fizeram a Seleção jogar sempre muito abaixo do que poderia.

O problema poderia estar nos jogadores — e foi justamente por isso que Ancelotti foi contratado: recebendo uma fortuna e trazendo a esperança de um futebol melhor. É verdade que ainda houve pouco tempo de trabalho, mas eu esperava muito mais. Com um futebol tão pobre apresentado até aqui, daria para ter um treinador muito mais barato.

Até agora, Ancelotti não acrescentou nada. Ou talvez seja um treinador para equipes recheadas de grandes craques. Nesse cenário, fica mais fácil para qualquer um se apresentar como solução.

O que faltou foi bola

Dizer que o time jogou pouco porque era uma estreia é esconder a verdade. Também era estreia de Marrocos. E, em nenhum momento do jogo, a Seleção Brasileira foi superior. O que faltou foi bola.

Jogamos pouco e vimos uma equipe apresentar um futebol primário, especialmente na etapa inicial. Ancelotti precisa entregar mais. Muito mais.

Fernando Diniz e Dorival Júnior produziram algo semelhante. Aquele que imaginávamos que transformaria o nosso futebol para melhor, até aqui, não acrescentou nada.