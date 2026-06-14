Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Faltou bola
Opinião

Estreia do Brasil na Copa foi um filme de terror

Merecemos mais, queremos mais e sabemos que podemos entregar muito mais

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS