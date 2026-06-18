É dura a realidade do Grêmio

A política de readequação financeira do Grêmio travou o avanço das conversas. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio não renovou o contrato de Arthur. É daqueles jogadores que custam muitos milhões para o clube. Só que esse dinheiro não existe.

O Tricolor está endividado de forma contundente. A nova direção assumiu e 20 jogadores foram dispensados. Só que isso resultou numa conta mensal saindo como se fosse uma folha paralela.

Cuellar receberá R$ 13 milhões parceladamente. A dura realidade chegou. Pena que os novos dirigentes gastaram mais R$ 190 milhões este ano contratando jogadores que estão longe de melhorar tecnicamente o time.

Estou aqui nos Estados Unidos vivendo esta realidade milionária da Copa do Mundo, mas não posso esquecer da minha realidade. Volto pra casa no mês que vem e acompanho a dupla Gre-Nal na desesperada tentativa de escapar do rebaixamento e suas duras consequências. Grêmio e Inter precisam vender jogadores, mesmo que isso resulte em desqualificar ainda mais o grupo de jogadores.

Ambos correm o risco do rebaixamento. Mas ainda mais importante do que isso é superar dívidas milionárias que podem inviabilizar os clubes. Não renovar com Arthur é a certeza de que o processo financeiro franciscano não pode deixar de existir. Aliás, já foram muito longe com as barbaridades financeiras.